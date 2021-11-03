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Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öldü iddialarına gözaltı

AK Parti’nin grup toplantısı olmaması sonrası sosyal medyada kara bir propaganda oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öldüğüne iddia edecek kadar alcalan bazı sosyal medya hesaplarına yönelik gözaltılar da geldi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında neler var?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:21:00 - 2021-11-03 14:24:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öldü iddialarına gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan kastedilerek oluşturulan #ölmüş hashtagine manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında şunlar dile getirildi: “Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır." Sosyal medya üzerinden alçak provokasyonda bulunan bazı isimlerin gözaltına alındığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Kasım 2021 programı öğleden sonra saat 14:45'te başlayacak. Erdoğan 14:45'te Beştepe'de Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile güven mektubu sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 15:30'da Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i, 16:15'te Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi, 17:00'da Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı ve son olarak 17.45'te Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul edecek. Erdoğan'ın 3 Kasım 2021 programında başka bir husus yer almıyor.

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