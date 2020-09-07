Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan kritik toplantının ardından millete sesleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Saat 15:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan kritik toplantıda; son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarına karşı alınabilecek kısıtlama tedbirleri ve Yunanistan'ın provokasyonu sonra Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşmuştu. Erdoğan burada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar vermişti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Gündemimizin ilk maddesi koronavirüstü.
Vaka ve vefat sayılarındaki yükselişten büyük üzüntü duyuyoruz.
81 ile toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak.
Detaylar geliyor...