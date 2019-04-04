Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Alparslan Türkeş’in eşi Seval Tür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyede bulundu.04 Nisan 2019 Perşembe 13:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş’le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
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