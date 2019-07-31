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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
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