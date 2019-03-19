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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ Mektup yazan Şevval Cerrah;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazan Ereğli 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şevval Cerrah, o anları anlattı.

19 Mart 2019 Salı 15:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ Mektup yazan Şevval Cerrah;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazan Ereğli 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şevval Cerrah, o anları anlattı. Cerrah, “Şevval Cerrah ismi anons edildiğinde çok heyecanlandım koşa koşa gittim sarıldım çok güzel bir duyguydu. Ona sarılmak, onun elini tutmak çok güzel bir duyguydu” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah ileKdz. Ereğli mitinginde buluştu. Erdoğan, "Mektubuna cevap veremedim ama çıktım geldim" dedi.Küçük kızı sahneye çağıran Erdoğan, kendisine sarılan küçük kızla bir süre hasret giderdi. Göz yaşlarına hakim olamayan Şevval Cerrah sahnede gözyaşı döktü.


Miting sonrası konuşan Ereğli 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Orta Okulu öğrencisi Şevval Cerrah, “Cumhurbaşkanımız ramazan ayında Zonguldak’a geldiğinde ben ona uzak kalmıştım söyleyeceklerimi söyleyemedim. Son bir mektup yazdım ona ulaşmamış çok üzüldüm ağladım. Annem bir mektup daha yazabilirsin dedi. Bundan 1 hafta önce bir mektup daha yazdım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a mektubu teslim ettim. Ben mektuba size Tayyip dedecim diyebilirmiyim yazmıştım. Bu sorunun cevabını sizin ağzınızdan duymak istiyorum yazmıştım. Beni aramadığı için üzülmüştüm ama beni sahneye davet etti. Hiç beklemiyordum böyle bir şey Şevval Cerrah ismi anons edildiğinde çok heyecanlandım koşa koşa gittim sarıldım çok güzel bir duyguydu. Ona sarılmak, onun elini tutmak çok güzel bir duygu. Ondan bir santraç ve bir bebek aldım. Bunları ömür boyu saklayacağım. Ondan bana kalan tek hatıra” şeklinde konuştu.


Kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ifade eden anne Şerife Cerrah ise,“Bizim ona olan sevgimizi hiç zaman bitmeyecek. Kızım onu çok sevdiği için bizimle etkinliklere bile geliyor. Kızım ona mektup yazmak istedi. Geldiğinde de ulaşamayınca mektup yazıp ulaşmak istedi. Danışmanı vesilesiyle mektubu ulaştırdık. Çok ağladı aramadılar diye ama bugün sahneye çıkınca çok heyecanlandı. Danışmanına kızımın hayalini gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:15
  1. doğa

YORUM YAZ

  • AliAli50 dk önce
    Bu ne sımarıklık ya? "size Tayyip dedecim diyebilirmiyim yazmıştım. Bu sorunun cevabını sizin ağzınızdan duymak istiyorum yazmıştım". Cumhurbaskanı her benı ara dıyen cocugu arayacak mı? Adamın ısı var gucu var! Bu tıp kısılere prom verılmesı hıc hosuma gıtmıyor.

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