Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

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27 Kasım 2018 Salı 14:10
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:10
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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