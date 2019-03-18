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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz. Ereğli’de miting yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz. Ereğli’de miting yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Mart 2019 günü saat 12.00’de eski terminal alanında vatandaşlarla buluşacak. Emniyet Müdürlüğü de miting öncesi trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.


19 Mart 2019 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kdz. Ereğli ilçesi Eski Terminal Alanında miting programı nedeni ile Devrim Bulvarı, Uzunkum Caddesi, Meydanbaşı Caddesi, Yurt Caddesi, Kaneri Caddesi ve Ruhi Cöbekoğlu Caddesi güvenlik amacı ile saat: 08.00’da araç trafiğine kapatılacak. Amirallik istikametinden Zonguldak veya Alaplı istikametine gidecek vatandaşların alternatif yol olarak Atatürk Sahil Bulvarını takiben Bozhane Kavşağı’ndan Dikili Caddesi’ne çıkarak Orhangazi Caddesi ve Kaneri Caddesi çift yönlü olarak, Pazaryeri Kavşağı ve Kayalık Sokağı takiben veya Pazaryeri arkasından Şehit Rıdvan Sokak üzeri Erdemir Caddesi’ne bağlanarak Devrek Kavşağı’ndan Alaplı veya Zonguldak istikametine gidebilecek.


Zonguldak ve Alaplı istikametinden Amirallik istikametine gidecek vatandaşlar ise Devrek Kavşağı, Uğur Mumcu Caddesi veya Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nı takiben Açık Çarşı Kavşağı’ndan Erdemir Caddesi’ne çıkıp yukarıda belirtmiş olduğumuz geliş güzergahını kullanarak gidebilecekler.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:49
  1. doğa

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