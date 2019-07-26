Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade ederken, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek dost ve ka
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade ederken, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek dost ve kardeş Pakistan halkına taziyelerini iletti.26 Temmuz 2019 Cuma 15:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade ederken, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek dost ve kardeş Pakistan halkına taziyelerini iletti.
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