Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL’nin değeri düşecektir. Döviz hareketliliğinin arkasında bazı bankalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz” dedi. IHAAW215654-GEN/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dövizde manipülatif dayatmalar var.

IHAAW215654-GEN/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL’nin değeri düşecektir. Döviz hareketliliğinin arkasında bazı bankalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz” dedi.24.03.2019 21:56:54TSINNNN

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