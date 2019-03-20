Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantının ardından açıklama bekleniyor.
IHAAW202630-GEN/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.20 Mart 2019 Çarşamba 20:31
IHAAW202630-GEN/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantının ardından açıklama bekleniyor.20.03.2019 20:26:30TSINNNN
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