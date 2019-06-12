Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüştü". Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüştü".

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