Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüştü".
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz.12 Haziran 2019 Çarşamba 22:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüştü".
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