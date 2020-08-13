Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde konuşuyor

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan ve Türkiye tarihine damga vuran AK Parti, 19. yaşını kutluyor.

Türkiye'nin son 18 yılının mimari konumunda olan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

"AK Parti sadece milletimize yaslanan bir partidir" diyen Erdoğan, konuşmasının başında şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir. Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır. Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi."

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