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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:40
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