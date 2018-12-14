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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

14 Aralık 2018 Cuma 18:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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