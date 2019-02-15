Cumhurbaşkanı Panorama 1326 Fetih Müzesi’nin resmi açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginin ardından Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin resmi açılışını yaptı. Şehrin fethinin canlandırıldığı ve 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük panoramik özelliğine sahip resme hayran kalan Erdoğan, çınar ağacı ve Orhangazi’nin çadırının tasvir edildiği bölümde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Gökdere’deki coşkuluBursa mitinginin ardından Osmangazi Belediyesi’nin Bursa turizmine kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne geçti. Resmi açılışı yapılmamasına rağmen kısa sürede 230 bin kişinin ziyaret ettiği müzede temsili olarak kurdela kesildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde Fetih Suresi yazılı Fatih Sultan Mehmet Han’ın kılıcının replikasını hediye etti.

Erdoğan, müzeyi hayranlıkla izledi. "Bu anı nasıl tasavvur ettiniz?" diye soran Erdoğan, daha sonra müzedeki tüm noktaları gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bütün müzelerde savaşların anlatıldığını, bu müzede ise Osmanlı’nın hoşgörüsü ve adaletinin canlandırıldığını ifade etti.

Osmanlı’nın Bursa’yı Bizanslılar’dan kan dökülmeden teslim aldığını, şehri terk eden Bizanslılara da iyi davranıldığını, hatta bir kısmının bu şehirde yaşamaya devam ettiğini hatırlatan Dündar, resim hakkında detaylar aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle çınar ağacının bulunduğu Orhan Gazi Han’ın çadırının olduğu bölümün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehrin suları ve birçok noktadan akan dereler de Erdoğan’ın ilgisini çekti.

"Osmanlı’nın hoşgörüsünün anlatıldığı çok canlı bir müze olmuş" diyen Erdoğan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederken, bir süre daha ücretsiz olarak müzenin hizmet vermesini istedi.

Bursa mitinginde müze hakkında konuşan Erdoğan, "Bu müze sadece Bursa’ya değil, şehre gelen bütün turistlere hizmet verecek. Bu eserin gençlerimize medeniyet ufku kazandırmak bakımından önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan, müzede sergilenen Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Kaliteli Yaşam Merkezi, Osmangazi Atletizm Salonu ve Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin maketlerini de inceledi. Erdoğan, projeler hakkında Başkan Dündar’dan bilgiler aldı.