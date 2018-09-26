Cumhurbaşkanı minik misafiri tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM'deki yoğun gündeminin ardından TSİ 22:00'de kaldığı ötele döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan otelde, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir süre sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyenler arasında Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın oğlu Sarper de vardı.

Erdoğan, minik Sarper'i kucağına almak istedi fakat küçük çocuk ağlamaya başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarper'i kucağına almaktan vazgeçti.

Bugün yine yoğun bir gündemi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından Almanya'ya ziyarette bulunmak üzere bu ülkeden ayrılacak.