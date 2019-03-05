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Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.

05 Mart 2019 Salı 15:45
Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.30’da Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilecek olan mitinge bütün Malatyalıları davet etti.


Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin geleceğine ömrünü vakfeden, İslam Coğrafyasının yegane umudu, büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız, kayısı diyarı Malatya’mıza teşrif edeceklerdir. Daha önce ilimizi ziyaretlerinde olduğu gibi Cumhurun Başkanını coşkusuyla, sevgiyle, heyecanla, aşkla karşılayan değerli hemşehrilerimiz yine Malatya’ya yakışır bir şekilde ağırlayacaktır. Dünyanın beşten büyük olduğunu daha güçlü haykırmak için, yürekleri birlikte atan bütün Malatyalılar olarak; Başta coğrafyamız olmak üzere dünyanın her köşesinde mazlumlara kucak açan, gönüllere dokunan ve gönüller almayı şiar edinen dünya liderimizi meydanlarda da yalnız bırakmayacağız. Ülkemizin yerelden ulusala şahlanışının mimarı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi milletimizle beraber daha ötelere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Güven ve istikrarın sembolü olan AK Parti sayesinde geleceğe daha emin adımlarla yürürken, yeryüzü coğrafyasında mazluma umut, dosta güven ve düşmana korku salmak için hemşehrilerim büyükşehir belediyesi yanındaki meydanı ‘Gönüller bir Malatya’m tek yürek’ diyerek miting alanını dolduracaktır. Memleket Emektir diyerek, ekonomi sağlık, ulaşım eğitim ve teknoloji alanlarında reform niteliğinde yaptığınız yatırımlarla Türkiye’mizi bir dünya markası yapma gayretinizi sürdürmek için ‘Gönüller bir Malatya’m tek yürek’ diyerek miting alanını dolduracaktır.Çalışmaktan yılmayacağımızı, millete hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğimizi, farklılıklarımızdan güç alarak yükselen bir Malatya ruhunu hep birlikte inşa edeceğimizi ve atacağınız her adımda Malatyalılar olarak kararlı bir şekilde yanında durarak meydanı dolduracak yüz binlerin dua ve desteği kararlılığımızı bir kez daha perçinleyecektir. Güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en büyük desteği Malatya’nın vereceğine inanıyorum. 06 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da bütün Malatyalıları Büyükşehir Belediyesi arkasında gerçekleştirilecek olan mitinge bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:45
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