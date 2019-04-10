0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

11 ildeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

10 Nisan 2019 Çarşamba 04:36
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Sivas, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Ankara, Giresun, Rize, İzmir, Karaman, Tokat ve Şanlıurfa'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas'ta tesis edilecek Akşar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Yürekli köyündeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta yapılacak üç ayrı enerji nakil hattı için istimlak alanı toplam 3 bin 237 metrekare olan bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çayırhan II Linyit Sahası'ndaki kömürün değerlendirilmesi kapsamında yürütülecek olan madencilik faaliyetlerine ait karo sahaları ile yer üstü tesislerinin bulunduğu bazı taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Giresun'da tesis edilecek Güce Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Güce ilçesine bağlı Tekkeköy'deki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Rize Güney Çevre Yolu'nun Karadeniz Sahil Yolu ile bağlantısını sağlayacak olan Pazar Caddesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Çarşı, Yeniköy, Atmeydanı ve Kaplıca bölgelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi kapsamında Bergama, Dikili, Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerindeki bazı taşınmazların da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Karaman'da tesis edilecek Akyel-1 Rüzgar Elektrik Santrali ile Tokat'ta inşa edilecek Omala Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bölgedeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Şanlıurfa'da ise enerji iletim hattı projesi kapsamında belirlenen güzergah üzerindeki bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 04:36
  1. Acele Kamulaştırma
  2. Cumhurbaşkanı kararı
  3. kamulaştırma
  4. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    1. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    2. ABD'de 2015'te öldürülen 3 Müslüman..
    3. Kuşadası’nda sağanak yağmur etkili oldu
    4. ABD ordusunun komuta kademesine atamalar
    5. Trablus çevresindeki çatışmalara..
    6. Hıncal Uluç: Çaykur Rizespor -..
    7. Liverpool ilk maçta avantajı kaptı! 2-0
    8. Ergün Penbe'den çarpıcı sözler:..
    9. Tottenham evinde Manchester City'i tek..
    10. Kavga ihbarına giden polislere sazlı..
    11. Bursa'da "Dünya Müziği Derneği" konseri
    12. Dışişleri Bakanlığı’ndan AİHM’ ye..
    13. Dışişleri’nden İngiltere Yüksek..
    14. 55 yıllık imrendiren sevgi: Eşinin..
    15. Fas Kralı, Suudi Arabistan Veliaht..
    16. Bakan Pakdemirli’den Ankara’daki köpek..
    17. Erdoğan'dan flaş 'İstanbul' açıklaması!
    18. Tolga Çevik'ten AK Parti'nin..
    19. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun..
    20. Alman medyasında FETÖ gerçekleri
    21. Başkentte PTT şubesinde soygun
    22. Traktörün çarptığı minik bedenden..
    23. Bolu’da, kaybolan 9 yaşındaki çocuk,..
    24. Bursa’da uçurumdan uçan aracın..
    25. Pompeo'dan Sisi açıklaması
    26. MHP'den 'seçim yenileme' hamlesi!
    27. BM Libya Özel Temsilcisi'nden..
    28. Bolu'da kaybolan çocuk sosyal medya..
    29. Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç..
    30. DAKSAR gönüllülerinden gece eğitimi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    “Dedikodulara prim vermemek gerekir”
    “Dedikodulara prim vermemek gerekir”
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi