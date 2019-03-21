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Cumhurbaşkanı kararları

DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler listesine ekleme yapıldı

21 Mart 2019 Perşembe 13:35
Cumhurbaşkanı kararları

ANKARA (AA) - Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler listesine ek yapılmasına dair karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin karara göre, listeye Abdülaziz Aday Zimin el-Fadıl, Abdüllatif bin Abdullah Salih Muhammed el-Kewari, Hamad Awad Dahi Sarhan el-Şammari, Sad bin Sad Muhammed Şariyan el-Kabi, Hasan Abdullah Hersi el-Türki, Cemal Hüsni, Malik Muhammed İshak ve Lavdrim Muhakşeri eklendi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:35
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kuruluşlar listesi
  3. malvarlığı dondurma
  4. Resmi Gazete

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