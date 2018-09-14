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Nizamettin Ekinci kimdir? Cumhurbaşkanı kararıyla Nizamettin Ekinci görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atama ve görevden almalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alındı. Peki Nizamettin Ekinci kimdir? Nizamettin Ekinci nereli?

14 Eylül 2018 Cuma 09:18
Nizamettin Ekinci kimdir? Cumhurbaşkanı kararıyla Nizamettin Ekinci görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atama ve görevden almalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alındı. Peki Nizamettin Ekinci kimdir? Nizamettin Ekinci nereli?

Nizamettin Ekinci, 1971 Yılında Derik’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Diyarbakır Çınar’da tamamladı. Nizamettin Ekinci, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı, 1997 yılında ise Devlet Personel Uzmanı olan Nizamettin Ekinci, 28 Şubat sürecinde BAĞ-KUR Genel Müdürlüğüne Şef olarak atandı. 2003 yılında Mevzuat çalışmalarında bulunmak üzere Sağlık Bakanlığında danışmanlık yaptı. Daha sonra Sağlık Bakanlığında Daire Başkanlığı ve Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu sürede Sağlık Bakanlığının Mevzuat ve Personel Sisteminde birçok köklü değişikliğe ve yeniliğe imza attı. 2008 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Personel Genel Müdürü olarak atandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında da Mevzuat ve Personel Sistemi oluşturulması noktasında önemli yenilikler getirdi. Bu görevini yürütürken aynı zamanda ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliği ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu. 2014 yılında yeniden aktif hale getirilen Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Üyesi ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Disiplin Kurulu Üyesi iken 10 Şubat 2015 Tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Aday Adaylığı için görevlerinden ayrılan Nizamettin Ekinci İngilizce ve Kürtçe bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:18
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