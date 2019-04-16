Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bazı taşınmazlar eğitim tesisleri yapılması amacıyla Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak

ANKARA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki bina ve muhdesat eğitim tesisleri yapılması amacıyla Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. Söz konusu karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.

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