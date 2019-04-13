Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Kırıkkale İl Kültür Turizm Müdürü görevden alındı.13 Nisan 2019 Cumartesi 06:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Kırıkkale İl Kültür Turizm Müdürü görevden alındı.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama karararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevinden alındı.
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