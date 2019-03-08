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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

AİHM'e yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenerek çözümüne dair kanun gereğince kurulan komisyonun yetkisinin genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı

08 Mart 2019 Cuma 10:34
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun gereğince kurulan komisyonun yetkisinin genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre komisyon, AİHM'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "mülkiyetin korunmasını" düzenleyen ek protokolü kapsamında ihlal kararı verdiği, tazminata ilişkin haklarla ilgili karar vermediği veya bu hakları saklı tuttuğu başvurularda, kesinleşen kararın tebliğini izleyen bir ay içinde müracaatta bulunulmuş olunması kaydıyla maddi ve manevi tazminat taleplerini inceleyip karara bağlayacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:34
  1. AİHM
  2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  3. Resmi Gazete
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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