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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler Listesi'ne ek yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı

27 Kasım 2018 Salı 09:39
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda Birleşik Krallık vatandaşı Anjem Choudary'nin, "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı listeye eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listenen kişi, kuruluş ve organizasyonların mal varlılığının dondurulması hakkındaki 5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararına yapılan ek, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6415 sayılı Terör Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 5'inci maddesi uyarınca alınan kararla, "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Birleşik Krallık vatandaşı Anjem Choudary eklendi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:39
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. DAEŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler
  3. Resmi Gazete

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