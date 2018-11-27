ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda Birleşik Krallık vatandaşı Anjem Choudary'nin, "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı listeye eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listenen kişi, kuruluş ve organizasyonların mal varlılığının dondurulması hakkındaki 5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararına yapılan ek, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6415 sayılı Terör Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 5'inci maddesi uyarınca alınan kararla, "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Birleşik Krallık vatandaşı Anjem Choudary eklendi.