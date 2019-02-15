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Cumhurbaşkanı kararı

Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Şubat 2019 Cuma 05:55
Cumhurbaşkanı kararı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu anlaşmaların yeri, imza ve yürürlük tarihleri şöyle:

Anlaşmanın İmza Tarihi ve Yeri
 Anlaşmanın Adı Anlaşmanın Yürürlük Tarihi
15 Kasım 2018
 "2015 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No'lu Değişiklik" ve Notalar 21 Aralık 2018
6 Mayıs 2015 İstanbul
 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması"
27 Kasım 2018
26 Nisan 2013 Almatı
 "Türkiye Cumhuriyeti'ne Şanghay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına ilişkin Muhtıra" 13 Haziran 2017

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 05:55
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