0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için İzmir’den Ankara’ya yürüyor

İzmirli İshak Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek projelerini anlatabilmek için İzmir’den Ankara’ya yürüyor.

24 Şubat 2019 Pazar 12:52
Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için İzmir’den Ankara’ya yürüyor

İzmirli İshak Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek projelerini anlatabilmek için İzmir’den Ankara’ya yürüyor.


Toplumsal kaynaşmaya fayda sağlamak amacıyla bir proje hazırlayan 29 yaşındaki İzmirli İshak Güler, tüm denemelerine rağmen projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir türlü ulaştıramayınca projeyi Erdoğan’a bizzat vermek için harekete geçti. İzmir’den Ankara’ya yürüyerek gitmeye karar veren Güler’in tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a projesini sunabilmek. Ürettiği proje sayesinde toplumsal kaynaşmaya katkı sağlanacağını savunan Güler, “Bu toplumsal projeyi Cumhurbaşkanımıza sunup hayata geçirmek istiyorum. Bu projeyle ülkemizin doğusunda pilot bölgeler belirleyip, tatil dönemlerinde diğer şehirlerden öğrencileri bu şehirlere götüreceğiz. Böylece ülkemizin batı ve doğusundaki insanların kaynaşmalarını sağlayacağız. Bu durum şehirlere ekonomik olarak da katkı sağlayacak” dedi.



“Gençler için yürüyorum”


Projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştırmak için çaba sarf ettiğini ancak başarılı olamadığı için İzmir’den Ankara’ya yürüme kararı verdiğini belirten Güler, “Daha önce bu projeyi birçok insana anlattım. Ancak bana geri dönüş sağlanmayınca ben de bizzat Cumhurbaşkanımızla görüşmek için Ankara’ya yürüyorum” ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 600 kilometre yolu kendisi için değil, gençler için yürüyeceğini söyleyen Güler, “Bir genç olarak gençler için yürüyorum. Bu tarz projelerle gençlerimiz hem daha çok bilgilenecek hem de ülkemize ekonomik olarak bir katkı sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın gençlere bakış açısını ve gönlündeki sıcaklığı çok iyi bildiğim için inanıyorum ki sesimi duyduğu zaman da çağıracaktır ve dinleyecektir” diye konuştu.



2 hafta yürüyecek


10-15 gün içerinde Ankara’ya ulaşacağını tahmin ettiğini dile getiren Güler, “Hiçbirimiz bu dünyada kalıcı değiliz. Burada yapacağımız iyiliklerle anılacağız. Ben bu şekilde insanlara yardım etmek istiyorum. Eğer hava koşulları da iyi giderse 10-15 gün içerisinde Ankara’ya ulaşmış olurum. Çevremdeki insanların dualarıyla ve bana her zaman uğur getiren kolyemle bu yola çıktım” dedi.


Uzun yolculukta en çok suya ihtiyacı olacağını belirten Güler, “Yanıma giysi, ayakkabı, yemek ve su aldım. Bu uzun yolculukta çok fazla sıvı kaybedeceğim için bol bol su aldım. Konaklama yerlerimiz de olacak. Umuyorum bu yolculuğun ardından Cumhurbaşkanımız beni kabul eder” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en yaşlı DJ’i dur durak bilmiyor
    1. Dünyanın en yaşlı DJ’i dur durak..
    2. Hindistan'da Maocu isyancılarla..
    3. Soykırımın tanığı milletvekilinin..
    4. Sadi Bilgiç kimdir? TBMM Başkanvekili..
    5. Pepe ilk golünü attı! Porto farka koştu
    6. Ayşegül Mert'in hedefi gençlerde..
    7. Batman Üniversitesi’nde 5. kariyer..
    8. Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için..
    9. TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop parti..
    10. Ayan basın ile bir araya geldi
    11. Murat Kılıkçıer’in müzik projesi In..
    12. ABD'den Bulgaristan'da tatbikat
    13. Ataç Eskişehirliler ile buluşmaya..
    14. Karlı havalarda araç nasıl kullanılır
    15. Kupayı Başkan Ataç’a getirdiler
    16. Boş evde mahsur kalan kedi sütü..
    17. Antalya Bisiklet Turu
    18. Eskişehir Bisiklet Derneği’nden Başkan..
    19. Mevsimin ilk çağla bademi üreticisini..
    20. Kocamaz: “İtiraz edenler, kumpasın..
    21. Başkan Bozkurt’tan esnaf ziyareti
    22. Son anket sonuçları açıklandı! 5 ilçe..
    23. Kent Meydanı’na 2 bin 500 metrekare..
    24. İsmail Erdem: “Gençler, umudumuz,..
    25. Vodafone 5G akıllı telefonları..
    26. TBMM Başkanlığı için ilk tur oylaması..
    27. Bahçelievler’de metrobüs kazası: 3..
    28. Ayağı sıkan ayakkabılarını eline..
    29. Arhavi’de yaşanan cinayetin ardından..
    30. Hama’da mayına çarpan araçta 24 kişi..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi