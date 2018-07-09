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Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesi saat kaçta açıklanacak?

Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi için sandık başına giderek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı % 52,6 ile seçmesinin ardından en çok merak edilenyeni kabinede kimlerin olacağı, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk bakanlar kurulu kabinesi ile Erdoğan’ın yeni kabine listesindeki isimler ve yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı oldu.Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:50
Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesi saat kaçta açıklanacak?

Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi için sandık başına giderek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı % 52,6 ile seçmesinin ardından en çok merak edilen  yeni kabinede kimlerin olacağı, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk bakanlar kurulu kabinesi ile Erdoğan’ın yeni kabine listesindeki isimler ve yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı oldu.  Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak.

Türkiye 24 Haziran 2018 Pazar günü yeni sistem olan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 57 milyon seçmenin oyunu kullandığı 24 Haziran seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, % 52.6, CHP’nin adayı Muharrem İnce  % 30.64, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener % 7.29, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş % 8.4, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise  % 0.89 oy oranına sahip olmuştu. Sandık başına giden seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk turda seçerek, Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. 27. Dönem milletvekillerinin yemin etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16:00’da Meclis’te yemin ettikten  sonra göreve başlayacak. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın ilk işi yeni hükümet sisteminin kabinesini yeni Bakanlar Kurulu üyelerini seçmek olacak. Erdoğan, ülkeyi beş yıllığına yönetecek olan yeni kabineyi yani Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesini saat 21:30’da açıklayacak. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakanlar Kurulu, yeni kabineyi oluşturacak isimleri bugün açıklayacağını söylemişti. Yine Erdoğan, kabinedeki isimlerin Meclis içinden de olabileceğinin sinyalini vermişti. Şimdi tüm Türkiye nefeslerini tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı yeni kabineye çevrildi. Zira yeni kabineyi oluşturacak bakanların kim olacağı merak konusu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:50
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