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Cumhurbaşkanı Hadi'den Türkiye ile derin ilişki vurgusu

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler'i, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti

06 Ocak 2019 Pazar 20:43
Cumhurbaşkanı Hadi'den Türkiye ile derin ilişki vurgusu

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Türkiye ile Yemen arasında derin ilişkiler olduğunu söyledi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, görev süresi dolan Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler'i, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Büyükelçi Eler'in görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına sarf ettiği çabayı takdir eden Hadi, Türkiye ile Yemen arasında derin ilişkiler olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Eler de görevi süresince kendisine gösterilen kolaylık ve iş birliğinden övgüyle söz ederek, Türkiye'nin, Yemen'i ve meşru yönetimini destekleyen pozisyonunun değişmeyeceğini kaydetti.

Eler, 2016 yılında büyükelçi olarak atanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 20:43
  1. büyükelçi
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