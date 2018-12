Cumhurbaşkanı Gül’den Vatan yazarına yalanlama

Gül, haberde yolların geçişinden dolayı kapatıldığının belirtildiği iddiasının doğru olmadığını, o saatlerde kendisinin Tarabya’daki ofisinde bulunduğunu belirterek, “Hangi şehirde olursa olsun, geçişlerim sırasında trafiğin aksatılması konusunda çok hassasım ve bu konuda çok açık talimat verdim. Talimatım; trafik akışının mümkün olduğunca yollar kapatılmadan, ama asgari güvenlik tedbirleri de alınarak devam ettirilmesi şeklindedir” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, Twitter’da Vatan gazetesinde Mustafa Mutlu’nun köşesinde yer alan ve Ahmet Ertaç isimli vatandaşın imzasını taşıyan mektuba cevap verdi. Sözlerine, “Vatan gazetesinde Mustafa Mutlu Bey’in köşesinde yer alan bir habere çok üzüldüm” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yolların kendisinin geçişi sebebiyle kapatılmadığını bildirdi. Gül, okur mektubuyla ilgili şu yorumları yaptı: “Habere göre İstanbul’da bir vatandaşımızın hasta annesi, yolların kapatılması nedeniyle hastaneye yetiştirilememiş ve yolda vefat etmiş. Her şeyden önce annesini kaybeden vatandaşımıza başsağlığı diliyorum. Merhumenin mekânı cennet olsun, geride kalanlara Allah sabırlar versin. Haberde yolların benim geçişimden dolayı kapatıldığı belirtilmiş; ancak bu doğru değil. Vatandaşımıza göre olay 8 Ekim günü 18-19 saatleri arasında Levent-Zincirlikuyu civarında olmuş ki; ben o saatlerde Tarabya’da ofisimdeydim. 8 Ekim Cuma günü en son saat 14.30 civarı Cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldıktan sonra, sahil yolunu kullanarak Tarabya’ya döndüm. Bu vesile ile bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hangi şehirde olursa olsun, geçişlerim sırasında trafiğin aksatılması konusunda çok hassasım ve bu konuda çok açık talimat verdim. Talimatım; trafik akışının mümkün olduğunca yollar kapatılmadan ama asgari güvenlik tedbirleri de alınarak devam ettirilmesi şeklindedir.”



AHMET ERTAÇ’IN MEKTUBU



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Twitter aracılığıyla cevapladığı Ahmet Ertaç adlı vatandaşın mektubu şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanım, babamı kaybedeli on yılı aşkın bir süre oluyor. Anneciğimle birlikte göğüs geriyorduk hayatın zorluklarına... Annem, 08.10.2010 Cuma günü saat 18.00’de fenalaştı. Cuma günü olduğu için haftalığımı yeni almıştım, param vardı yani; taksiye atladığımız gibi hastanenin yolunu tuttuk. Levent’ten Zincirlikuyu Mezarlığı istikametinde trafik adeta kilitlenmişti. Ne gidecek bir yol, ne de yardım isteyecek bir polis vardı... Sizin aracınızın geçeceği güzergâha çıkan bütün yollar, bütün şeritler trafiğe kapatılmıştı. Onbinlerce, belki yüzbinlerce insan, sizin geçmenizi bekliyorduk... Anneciğim kollarımda yarım saat Kelime-i Şahadet getirdikten sonra can verdi. Benim için, saat 19.00’da hayat durdu... Son nefesimi verene kadar sizi hiç unutmayacağım.”