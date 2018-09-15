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Cumhurbaşkanı Ermenistan Başbakanı ile görüştü… Serbest bırakılıyor

Hayvan otlattığı sırada farkında olmadan Ermenistan sınırını geçen Karslı Umut Ali Özmen’den sevindirici haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermenistan Başbakanı’nı aradığı ve Umut Ali’nin serbest bırakılacağı öğrenildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 06:48
Cumhurbaşkanı Ermenistan Başbakanı ile görüştü… Serbest bırakılıyor

KARSLI 16 yaşındaki Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle 45 gündür Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin dün Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan haber üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi. Umut Ali’nin pazartesi veya salı günü Türkiye’ye geleceği ifade ediliyor. Umut Ali’nin Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükduran Köyü’nde yaşayan Özmen Ailesi 45 gün sonra sevinçli bir haber aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, köy muhtarı Haydar Bulut’u arayarak Umut Ali’nin babası Mustafa Özmen’le görüştü. Baba Mustafa Özmen, Uçum’un kendisine telefonda söylediklerini Hürriyet’e şu sözlerle anlattı: “Cumhurbaşkanımız haber üzerine Ermenistan Başbakanı’nı aramış. ‘Bu çocuğu iade edin’ demiş.

O da kendi Dışişleri Bakanlığı’nı arayarak bilgi istemiş. Sonra da Cumhurbaşkanımızı geri arayarak olumlu yanıt vermiş. Sayın Uçum bana çocuğumun pazartesi veya salı gününe kadar Türkiye’de olacağını söyledi. Çok sevinçliyiz. Çocuğumu bekliyorum.”

Bu arada Umut Ali’nin kurtulması için eski milletvekili Ufuk Uras da Erivan yönetimine yakın isimleri devreye soktu. Uras, Hürriyet’te yayınlanan “Umut Ali’yi bırakın” başlıklı haberi okuduktan sonra, Ermenistan’da Türk-Ermeni ilişkisinin normalleştirilmesi için çalışma yürüten Dönüş Vakfı Başkanı Aragats Akhoyan ile görüştüğünü belirtti. Akhoyan’ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile arkadaş olduğunu kaydeden Uras, Akhoyan’ın bugün cezaevine giderek Umut Ali ile görüşeceğini de söyledi.

AĞABEYİ İÇİN AĞLADI

16 yaşındaki Umut Ali Özmen’in Akyaka’ya bağlı Küçük Durduran köyünde yaşayan ailesi, çocuklarının bir an önce eve dönmesini bekliyor. Umut Ali Özmen’in durumu yetkilileri harekete geçirirken, anne Altınay Özman, “Ben çocuğumu istiyorum. İki aydır psikolojisi bozulmuş, çocuğum şiddet görüyor. Hücreye atmışlar. Dillerini bilmiyor. Ben evladımı istiyorum” dedi. Ermenistan’da hapiste olan ağabeyini çok özlediğini belirten 8 yaşındaki Bengü Nisa Özmen de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Tayyip dede abimi kurtar” diye seslenerek ağladı. Aile daha sonra müjdeli haberi aldı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 06:48
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