0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak"
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi
    1. İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi
    2. Kadın dostu olma yolunda bir başkent
    3. Bartın TOKİ 423 konut kura sonuçları..
    4. İsrailli sağ partiler "Batı Şeria’yı..
    5. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
    6. Alanya’da ayağına palet düşen market..
    7. Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    9. İsveç'te dilenmek artık paralı
    10. Nemrut Dağı’nda engelliler için konser..
    11. Geleneksel heyecanda ilk maç yarın
    12. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    13. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    14. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    15. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    16. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    17. El uyuşmasının nedenleri
    18. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    19. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    20. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı