Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makale "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlığıyla yayımlandı.
20 Mart 2019 Çarşamba 02:02
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