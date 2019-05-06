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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tevcih ettiği ‘Devlet Övünç Madalyaları’ takdim edildi

Adana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Ödünç Madalyaları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından şehit yakınlarına ve gazilere düzenlenen törenle takdim edildi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tevcih ettiği ‘Devlet Övünç Madalyaları’ takdim edildi

Adana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Ödünç Madalyaları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından şehit yakınlarına ve gazilere düzenlenen törenle takdim edildi.



Adalet Bakanlığının Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyaları takdim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarına ve gazilere takdim edilen Devlet Övünç Madalyaları’nın, şehitlerin ve gazilerin fedakarlığı, cesareti karşılığında devletin ve milletin bir şükran ifadesi olduğunu kaydetti. Vali Demirtaş, “Biliyoruz ki hakka yürüyen her bir neferimiz, aziz vatanımız için kendi canlarından, umutlarından, geleceklerinden, ailelerinden, evlatlarından vazgeçmişlerdir. Onların kahramanlıkları sayesinde bugün bizler bu coğrafyada söz söylüyoruz.” diye konuştu.



Düzenlenen tören vesilesiyle şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise minnet duygularını ifade eden Vali Demirtaş, şehit yakınlarına, “Sizler, aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak, bizlerin en önemli görevidir. O sebeple dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu görevimizi layıkıyla yerine getirecek, devlet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz.” dedi.



Vali Demirtaş’ın konuşmasının ardından tören, şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları’nın takdimiyle devam etti. Madalyaları alan şehit yakınlarının gözyaşı dökmeleri yürekleri dağladı. Gözyaşı döken şehit yakınlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Vali Demirtaş teselli etti.



18 şehit yakını ve 2 gaziye madalyalarının takdim edildiği tören, şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından düzenlenen iftar yemeğiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:23
  1. doğa

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