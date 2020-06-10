Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! Tıbbi yardım tırı Sırbistan'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar kentinde kurulan pandemi hastanesine gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti.

"İki ülkenin cumhurbaşkanları birbirlerine karşı çok saygılı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin yer aldığı tır yola çıkmadan önce, Esenyurt'taki Sağlık Lojistik firmasının genel merkezinde son hazırlıklar yapıldı.

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül de yardım malzemelerinin Sancak Bölgesi'ne ulaşmasına lojistik destek sağlayan Sağlık Lojistik'in Üst Yöneticisi Zahit Sağlık ile tırdaki son durumu kontrol etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne gönderilen tıbbi yardıma ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Sırbistan ilişkilerinin tarihi bir zamandan geçtiğini, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının birbirlerine karşı çok saygılı olduğunu ve en ufak bir çağrıda davetlere icabet ettiklerini dile getirdi.

"Bu iyi ilişkileri taçlandırmak istiyoruz"

İki ülke lideri arasında son iki yılda 7-8 görüşme gerçekleştiğini belirten Akgül, "DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi olarak bu durumdan çok memnunuz. Çünkü ekonomik ilişkilerimiz de gelişiyor. Bizim 1,3 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmimiz var. Yeni hedeflerle kısa vadede 2 milyar, orta vadede de 5 milyar dolar ticaret hedefimiz var. Ticari ilişkilerin iyi olması için de siyasi ilişkilerin iyi olması gerekiyor. İyi ilişkilerimizin olduğu ülkelerden biri Sırbistan. Biz de ekonomik büyümeyle, ticaret hacmiyle bu iyi ilişkileri taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Bayram Akgül, bu yardımların Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne gittiğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

Tıbbi yardım tırı yola çıktı

"Sancak Bölgesi, Boşnak Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı bir bölge ve Sırbistan ile Türkiye ilişkilerinin iyi olmasında anahtar rol oynayan yerlerden bir tanesi. Türkiye dostu, Türkiye'yi çok seven, akrabalarının büyük bir kısmı Türkiye'de yaşayan bir bölge Sancak. Cumhurbaşkanımız 2017'de gittiği zaman büyük bir sevgiyle karşılandığı, hem Türkiye'yi hem de Cumhurbaşkanımızı çok seven bir bölge Novi Pazar. Sancak Bölgesi'nin en önemli kentlerinden biri. Yardımlar, Novi Pazar'da kurulan pandemi hastanesine gidiyor. Bu hastanenin bazı ihtiyaçları olduğu bilgisi geldi bize. Bizim de DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi olarak bazı hazırlıklarımız vardı. Bu ihtiyaçları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletince, oradan da olumlu yanıt geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin bazı üyeleriyle beraber bu yardım tırını organize ettik."

Yüzlerce ürün gönderiliyor

Akgül, tırla gönderilen yardım malzemeleri içinde 10 hasta başı monitörü, 10 pulsoxymetre, 10 UV strerilizasyon lamba, 50 oksijen regülatörü, 10 perfüzyon pompası, 1 video laringoskop, 3 laringoskop, 10 silikon ambu, 3 cerrahi aspiratör, 400 hastane nevresim takımı, 30 yoğun bakım hasta karyolası, 20 bin koruyucu maske, 2 bin koruyucu tulum, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezlerinde üretilen 1500 siperlik, 30 bin maske, 100 koli 12'li 350 ml el sabunu, 110 koli 60'lı 150 ml el dezenfektanı, 120 koli 12'li ıslak havlu yer aldığını kaydetti.

Bayram Akgül'ün, açıklamasının ardından yardım tırı Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne doğru yola çıktı. Tırda yer alan tıbbi yardım malzemeleri, cuma günü Novi Pazar'daki pandemi hastanesine teslim edilecek.