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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Bayraklı’da çalışmalar başladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, aşırı yağışlardan sonra evlerin üzerinde bulunduğu kayalık alandaki taş parçalarının koparak düşmeye başlaması ve mahalle sakinlerinin tedirgin olmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgede çalışmalar başladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Bayraklı’da çalışmalar başladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, aşırı yağışlardan sonra evlerin üzerinde bulunduğu kayalık alandaki taş parçalarının koparak düşmeye başlaması ve mahalle sakinlerinin tedirgin olmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgede çalışmalar başladı.


İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak’ta aşırı yağışların etkisiyle evlerinin altındaki kayalıkların koparak düşmeye başlaması ile korku yaşayan vatandaşların çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kayıtsız kalmadı.



İHA duyurdu, Cumhurbaşkanı kayıtsız kalmadı


Vatandaşların İhlas Haber Ajansı (İHA) ihbar hattını araması ile mahalle sakinlerinin sesini kamuoyuna duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdive alanda çalışmalar başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Bakanlığa bağlı TOKİ, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet oluşturuldu. Heyetin başkanlığını yapan TOKİ Başkanı Ömer Bulut da dün hemen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da tek tek görüşen TOKİ Başkanı Bulut, talepleri de dinleyerek notlar aldı. TOKİ Başkanı Bulut, yenileme ve rehabilitasyon yapılacağını ve öncelikle ayrışmadan kaynaklanan kaya düşmelerine karşı acil bir önlem alacaklarını belirtmişti.



Tetkikler yapılarak raporlar hazırlandı


İşte o çalışmalar bugün başladı. Heyete bağlı ekipler alandaki incelemelerin ardından ilçedezemin ve altyapı ölçümlerine başlandı. Düşme tehlikesi olan kayaların yapılarını da inceleyen ekipler, evlerde de tetkikler yaptı. Kayaların üzerindeki evlerin bulunduğu alanın ’afete maruz alan’ olarak belirlenmesi üzerine ekipler evlerdeki çatlaklar ve kaya tabakası incelenerek rapor tuttu. Alandaki son durum da havadan drone ile görüntülendi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:25
  1. doğa

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