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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayı tempolu geçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde 20 günde 21 şehirde mitinglere katıldı.

01 Mart 2019 Cuma 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayı tempolu geçti

ürkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde 20 günde 21 şehirde mitinglere katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında miting maratonuna 8 Şubat tarihinde Sivas'ta başladı.

Aydın'da 9 Şubat'ta vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 12 Şubat'ta Kastamonu ve Çorum, 15 Şubat'ta da Bursa mitinglerine katıldı.

Edirne mitingi için 16 Şubat'ta kente giden Erdoğan, 17 Şubat'ta Afyonkarahisar ve Balıkesir mitinglerinde halka seslendi.

Burdur ve Isparta'da 18 Şubat'ta vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Şubat'ta ise Denizli ve Manisa'ya gitti.

Muğla'ya 22 Şubat'ta giden Erdoğan, 23 Şubat'ta Kahramanmaraş, 24 Şubat'ta da Kayseri ve Hatay mitinglerine katıldı.

Erdoğan, 25 Şubat'ta Yozgat ve Tokat'ta halka hitap ederken, 26 Şubat'ta Giresun ve Erzincan'da, 28 Şubat'ta da Erzurum'da vatandaşlarla bir araya geldi.

- Dört TV Yayını

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerin yanı sıra bu süreçte televizyonların canlı yayınlarına da katıldı. Erdoğan, 15 Şubat'ta ATV-A Haber ortak canlı yayını, 23 Şubat'ta CNN Türk-Kanal D ortak yayını, 26 Şubat'ta da NTV-Star TV ortak canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, 3 Şubat'ta da TRT'nin ortak yayınında "Cumhurbaşkanı Özel" programına katıldı.

- Rusya'da üçlü zirve

Erdoğan, 2-3 Şubat'ta Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 Şubat'ta kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Şubat'ta bir araya geldi.

Erdoğan, 7 Şubat'ta da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabul etti.

Rusya'nın Soçi kentinde 14 Şubat'ta Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani eşlik etti.

Çırağan Sarayı'nda 19 Şubat'ta düzenlenen Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile de 22 Şubat'ta telefonda görüştü.

Çad Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno ile 27 Şubat'ta bir araya gelen Erdoğan, aynı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini ayrı ayrı kabul etti.

- Törenler ve açılışlar

Şubat ayında temel atma ve açılış törenlerine katılan Erdoğan, Üsküdar'da yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camii Açılış Töreni'ne, Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne, Beyoğlu Camikebir'deki Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne ve Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi Ufuk'un (A-591) Denize İniş Töreni'ne katıldı.

Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulunan Erdoğan, partisinin İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katıldı ve partisince AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Ankara Seçim İşleri İnceleme ve Onaylama Komisyonu Başkanlığı Toplantısı'na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında Ankara'da düzenlenen Keçiören, Sincan, Mamak, Altındağ ve Etimesgut toplu açılış törenlerinde halka hitap etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:04
  1. Yozgat
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Muğla
  5. Kahramanmaraş
  6. Manisa
  7. Kayseri
  8. Kastamonu
  9. İstanbul
  10. Isparta
  11. Hatay
  12. Giresun
  13. Erzurum
  14. Erzincan
  15. Edirne
  16. Denizli
  17. Çorum
  18. Bursa
  19. Burdur
  20. Balıkesir
  21. Aydın
  22. Ankara
  23. Afyon
  24. 31 Mart Mahali İdareler Seçimi
  25. miting
  26. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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