0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü verdiği havalimanında test sürüşleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak Havalimanı’nda seferlerin uygulanmasıyla ilgili müjdesinin ardından havalimanında DHMİ’ye ait flycheck uçağı ile test sürüşlerine başlandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü verdiği havalimanında test sürüşleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak Havalimanı’nda seferlerin uygulanmasıyla ilgili müjdesinin ardından havalimanında DHMİ’ye ait flycheck uçağı ile test sürüşlerine başlandı.


ILS cihazının Zonguldak Havalimanı’na montajının ardından DHMİ’ye ait flycheck uçağı test sürüşlerine başladı. Böylelikle havalimanında aletli iniş sistemi de kurulmuş oldu. Olumsuz hava koşullarında havalimanına inişler de kolaylaşmış olacak.


Havalimanı müdürü Hasan Özşahin, basın toplantısı düzenlendi. Özşahin, “Hava limanımızın açılması için bölge insanımızın ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir beklentisi var. Bu çalışmalarla alakalı uzun yıllardır başlatmış olduğumuz teknik çalışmaların bir tanesi de eksik olan aile cihazının kurulumuydu. Bir buçuk yıldır bununla ilgili arazi çalışmalarında büyük bir zaman kaybettik. Bu çalışmalar bu hafta içinde tamamlandı. Bugün gerekli testleri yapmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından teknik donanımlı bir uçak ekibi ile birlikte gelerek 5 günlük bir sürede, bu sistemin genel uçuşunu yaparak sonucu tüm dünya genelindeki havacılık sektörlerinde yayınlanmasının sağlayacak ALS sistemi kötü hava koşullarında uçakların rahat kullanılması için pilotlara kolaylık sağlayan alçalma ve yaklaşma da havaalanı kullanımını iyileştiren bir sistemdir. Böylece büyük bir eksiklik tamamlanmış olacak. Her havaalanında mutlaka genişletme ve büyüme çalışmaları yapılıyor. Bizim de bu yönde çalışmalarımız oldu. Bunlar bitince en az iki uçağın aynı anda park edeceği bir saha oluşturulmuş olacak. Mevcut pistin uzatılması ve genişletilmesi için 2 yıldır bir girişimiz var. Minimum 600 metre Çaycuma yönüne uzatılması, mevcut genişliğin ise 30 metreden 45 metreye çıkarılması konusunda çalışmamız var. Bunun bir tarafı kamu yoluyla arazi tahsisi konusunda girişimler başlatıldı. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanırsa bu havalimanının büyümesi ve genişletilmesi Batı Karadeniz için önem arz etmektedir” dedi.


“Beklentimiz burada hizmetlerin kesintisiz 12 ay devam etmesini sağlamaktır”


12 ay boyunca hizmetlerin kesintisiz devamlılığının sağlanması beklentisinde olduklarını belirten Özşahin, havalimanının çalışmaların sürdüğü Filyos Projesi’ne ulaşım kolaylığı sağlayacağını ifade etti. Özşahin, şöyle devam etti:


“Bölgemizdeki gelişmeler özellikle Sanayi konusunda Filyos Projesi’nde ki çalışmalar ulaşım kolaylığını aksatmadan burada devam etmesi halinde bölgeye büyük bir katkı sağlamış olacak. Entegre hesabı yapmamız lazım. Bu konuda geçmişte ve bugün de Sayın Valimizin özellikle Çaycuma Kaymakamımızın büyük katkıları olmuştur. Tabii burası kamu malıdır. Bölge insanımızın özellikle yurt dışındaki gurbetçilerimizin büyük beklentisi var. Burayı rahatça kullanabiliyorlar, birtakım olumsuzluklar var. Bunların giderilmesi için çalışma ve gayretlerimiz Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tamamlanmak üzere. Bu talimatlar doğrultusunda uçak seferleri başlaması için hazırlıklar başlatıldı, bu sistemde devreye girdiği zaman kısa sürede yurt içi ve yurt dışı seferleri başlamış olacak. Beklentimiz burada hizmetlerin kesintisiz 12 ay devam etmesini sağlamaktır. Bu sistem de bunu gerçekleştirmiş olacak. Yani bölge için özellik arz eden bir havalimanımız var. Batı Karadeniz bölgesinde düşünmek lazım hepimiz biliyoruz ki Almanya’nın belli bölgesinde ortalama 600 bine yakın nüfus var. Özellikle yaşlılarımız burayı çok rahat kullanıyorlar. Her şey pozitif vaziyette. Herhangi bir problem görünmüyor, iç hatlar konusunda özellikle Türk Hava Yolları çalışma başlattı. Belki bir hafta belki 10 gün sonra bu konuda konuşabiliriz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz"
    1. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    2. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    3. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    4. ALES başvuruları için son tarih ne..
    5. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    6. Doç. Dr. Ahmet Aslan: “Kalın bağırsak..
    7. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    8. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    9. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    10. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    11. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    12. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    13. Gaziantep'te seyir halindeki tırda..
    14. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    15. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    16. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    17. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    18. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    19. Van'da trafik kazası meydana geldi ölü..
    20. Kim Jong-nam davasında tahliye
    21. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin..
    22. Kayseri Aile Hekimliği Sisteminde..
    23. DGS başvuruları ne zaman yapılacak?..
    24. Prof. Dr. Özgöker, “Kıbrıs’ın AB..
    25. TSK'da bir ilk! Envartere girdi
    26. Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta
    28. Eyyübiyeli vatandaşlardan Cevheri’ye..
    29. Beyşehir Gölü’ndeki Çeçen Adası’nda..
    30. Türk kültüründe iyilik kavramı..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü