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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri komşuyu ayağa kaldırdı!

Erdoğan’ın "Ülkeyi kendi kaynaklarımızı kullanarak bu durumdan kurtaracağız" sözleri Komşu’da yankı uyandırdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri komşuyu ayağa kaldırdı!

Türkiye ekonomisi, başta Yunan medyası olmak üzere Avrupa basınında yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan’ın "Kimseden mali destek istemedik" sözleri ve Türkiye’nin mali darboğazdan çıkmak için kendi iç dinamiklerini kullanacağı yönündeki açıklamaları, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumunu birçok gazete manşetine taşıdı. Bunlar en öne çıkanı ise Kathimerini gazetesi oldu.

"2 AYDA KONTROL ALTINA ALDIK"

Kathimerini, "Erdoğan krizden çıkmak için yerli kaynakları işaret gösteriyor" manşetli haberinde Erdoğan’ın "Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan durumu kontrol altına aldık. Devlet olarak bu krizin üstesinden gelmek için adımlarımızı attık, atıyoruz. Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye’ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye’yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz" sözlerini aynen paylaştı.

"IMF’YE KAPIYI KAPATTI"

Haberde yapılan analizde, bu sözlerin Türkiye’nin IMF’den yardım alacağı şeklindeki söylentilerin önünü resmi olarak kestiğine dikkat çekilirken, Erdoğan’ın "Kendi programlarımızla ülkemizi hedefine ulaştıracağız. Her türlü katkıya ve öneriye açığız" sözlerine de vurgu yapıldı. Öneriye açık olma ifadesinin, uluslararası kuruluşların olası tavsiyelerine kapıyı tamamen kapatmamak için özellikle verilmiş bir demeç olduğu yazıldı.

KAYNAK: DİRİLİŞ POSTASI

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:00
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