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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 hava savunma sistemi anlaşması ve ABD'nin F-35 şantajına yönelik açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TGRT Haber'in seçim özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin F-35 şantajı ile S-400 anlaşmasının iptal edilmesine yönelik girişimlerine değinen Erdoğan, ''Türkiye'nin F-35 için 1 milyar 200 milyon dolar verdi. Bu konuda bir sıkıntı söz konusu değil. Ülkemizin savunma sitemi noktasında adımlarımızı neden atmayalım. S-400'le ilgili de geri adım söz konusu değil. Ayrıca ABD'ye 'Patriot'lar için şartları hazırlayın' dedik" açıklamasında bulundu.

Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik'in okuyucularına servis ettiği haberde, Erdoğan'ın ABD'nin girişimlerine rağmen S-400 anlaşmasında geri adım atmayacağını belirttiğini yazdı.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına da yer veren Londra merkezli haber ajansı Reuters açıklamayı, ''Erdoğan, Türkiye'nin Rus S-400 anlaşmasından geri adım atmayacağını söyledi.'' şeklinde servis etti.

Amerikan gazetesi The New York Times ise Erdoğan'ın ifadelerini, ''Türkiye için ABD’nin ne dediği önemli değil, Rusya’dan S-400 füze sistemi alımında geri adım atmayacak'' şeklinde değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
  1. Sputnik
  2. Reuters
  3. The New York Times
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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