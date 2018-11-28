Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki gerilim ele alındı

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28 Kasım 2018 Çarşamba 13:33
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:33
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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