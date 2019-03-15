Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi öncesi yoğun güvenlik tedbirleri alındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle Gaziantep’te düzenleyeceği miting öncesinde yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle Gaziantep’te düzenleyeceği miting öncesinde yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Miting için Gaziantep’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı öncesi kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mitingin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, barikatlarla güvenlik alanları ve geçiş noktaları oluşturuldu. Alana girmek isteyenler ise didik didik arandı. Güzergah boyunca da güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri adeta bölgede kuş uçurtmuyor.

Miting alanı ve çevresi bayraklarla donatılarak, yağmur ihtimaline karşı bölgeye çadırlar kuruldu. Alanda tüm hazırlıklar tamamlanırken, Erdoğan’ın kente gelişi bekleniyor

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