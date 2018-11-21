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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme 55 dakika sürdü.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:56
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:56
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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