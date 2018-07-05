0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı

24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında mal varlığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam nakit parasının 6 milyon 347 bin 760 TL olduğu yer aldı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı

24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında mal varlığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam nakit parasının 6 milyon 347 bin 760 TL olduğu yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran seçimlerine ilişkin kesin sonuçların Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Yine Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mal varlığı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankada ve elinde bulunan  Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon TL borcu olduğu ileri sürüldü. Erdoğan'ın mal varlığına geçen yıl Üsküdar Kısıklı'daki 4 milyon TL'lik konutunu da ekledi.

MUHARREM İNCE DE MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce banka hesaplarında bulunan paralarının miktarını açıklamıştı. Muharrem İnce'nin mal varlığı ise şöyleydi: 100 bin Türk lirası. 20 bin ABD doları, 30 bin euro. İnce çiftinin 40 bin lira değerinde 225 gram da altınları var. Muharrem İnce’nin iki ayrı bankaya da toplamda 31 bin 200 lira kredi borcu bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:14
  1. cumhurbaşkanı erdoğan mal varlığı
  2. resmi gazete
  3. erdoğanın mal varlığı ne kadar
  4. muharrem ince mal varlığı
  5. erdoğan mal varlığı 2018
  6. emine erdoğan mal varlığı 2017
  7. recep tayyip erdoğan mal varlığı 2018
  8. bilal erdoğan mal varlığı 2017
  9. tayyip erdoğan mal varlığı 2017
  10. erdoğan'ın mal varlığı 2017
  11. tayyip erdoğan'ın mal varlığı 2018

YORUM YAZ

  • Mahir Mahir 22 dk önce
    Bizim kadar fitne bir millet görmedim! Ben cooooook uzun süreden beri almanyada yaşiyorum, burada hic bir zaman ne başbakan nede cumhurbaşkani mal varliğini açiklamadi ve hiç kimsede bunu onlardan istemede isteyemezde! Hem önceden türkiyede varmiydi böyle birsey ki, şimdi çumhurbaşkanimizin mal varliğini açiklamasini isteniyor?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak? 2018 Kurban Bayram tatili
  1. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
  2. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
  3. Doktor cinayetinde şok gelişme!
  4. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
  5. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
  6. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
  7. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
  8. "Bunu yapanları bulun!"
  9. Kurban Bayramı ne zaman 2018
  10. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
  11. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
  12. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
  13. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
  14. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
  15. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
  16. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
  17. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
  18. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
  19. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
  20. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...