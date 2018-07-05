Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı

24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında mal varlığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam nakit parasının 6 milyon 347 bin 760 TL olduğu yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran seçimlerine ilişkin kesin sonuçların Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Yine Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mal varlığı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankada ve elinde bulunan Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon TL borcu olduğu ileri sürüldü. Erdoğan'ın mal varlığına geçen yıl Üsküdar Kısıklı'daki 4 milyon TL'lik konutunu da ekledi.

MUHARREM İNCE DE MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce banka hesaplarında bulunan paralarının miktarını açıklamıştı. Muharrem İnce'nin mal varlığı ise şöyleydi: 100 bin Türk lirası. 20 bin ABD doları, 30 bin euro. İnce çiftinin 40 bin lira değerinde 225 gram da altınları var. Muharrem İnce’nin iki ayrı bankaya da toplamda 31 bin 200 lira kredi borcu bulunuyor.