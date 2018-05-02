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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kore ziyaretinde dikkat çeken konuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i ziyaret etti.Ziyarette izleyenleri gözyaşlarına boğan Ayla filminin başrol oyuncusu Kim Seol'un da olması dikkat çekti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kore ziyaretinde dikkat çeken konuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü.

İki liderin görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda davet düzenlendi. Davete katılanlar arasında sürpriz bir isim de vardı.

SÜRPRİZ KONUK

Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Ayla filminin başrol oyuncusu Kim Seol da vardı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Kim Seol ile çekildiği fotoğrafı Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.

BİR ASKERİN AYLA İLE 65 YILLIK HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Film, 1950'lerde Kore Savaşı'nakatılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyazperdeye taşındı.

Kahramanlarının hala hayatta olduğu 'Ayla' filmi zamansız, mekansız, dil-din ve ırk tanımadan vicdanın nasıl da gerçek bir sevgiyle insanları buluşturabileceğini ve savaşa rağmen gerçek insanlığın nasıl da birleştirici olabileceğini Türkiye insanının güçlü gönlü ve ruhunu yansıtan bir gözle anlatıyor.

Kore Savaşı sırasında, dünyanın öbür ucunda, anne ve babası ölmüş minik bir çocuğun hem Türkleri hem Güney Korelileri hem de Amerikalıları aynı duygularda, nasıl büyük bir içtenlikle buluşturduğunun hikayesini perdeye taşıyan Ayla, savaşın acı koşullarında, ismi gibi ay yüzlü Ayla ile ay yıldızlı bir askerin tarihe mal olmuş 65 yıllık hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, müziklerine Fahir Atakoğlu’nun imza attığı, danışmanlığını Elif Dağdeviren'in yaptığı Ayla,başta İsmail Hacıoğlu ve Eric Roberts gibi isimlerin olduğu zengin oyuncu kadrosuna sahip.

Ayla filmi, 90. Oscar Ödülleri için "Yabancı dilde en iyi film" adayı gösterilmişti.

Ayla filmi Türkiye'de 7 haftada 4.807.301 seyirci,  57.391.478,00 TL de hasılat elde etti. Büşra Kamış

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:32
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Güney Kore
  3. Cumhurbaşkanlığı Sarayı

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