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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kore memnuniyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Koreli liderlerin görüşmelerinden memnuniyet duydum” açıklaması yaptı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kore memnuniyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu. Erdoğan, “Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum. 2 Mayıs'ta Seul’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız. Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 07:48
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. kim young

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