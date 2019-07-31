Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
YORUM YAZ