Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i kabul etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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