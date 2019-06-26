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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:42
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. kabul

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