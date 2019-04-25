Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu25 Nisan 2019 Perşembe 17:30
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Omuraliev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Omuraliev'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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