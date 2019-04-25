Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Dominik'in Ankara Büyükelçisi Elias R. Seruelle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu25 Nisan 2019 Perşembe 16:10
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik'in Ankara Büyükelçisi Elias R. Seruelle'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Seruelle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Seruelle'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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